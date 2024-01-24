Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента Динара Шукижанова официально сложила полномочия депутата. Ее решение поддержали в мажилисе, передает корреспондент NUR.KZ.

Член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов сообщил, что депутат мажилиса Динара Шукижанова написала заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

Депутаты поддержали ее решение. Таким образом, она официально сложила полномочия мажилисвумен.

"Уважаемый Ерлан Жаканович, уважаемые коллеги! Я приняла сложное для себя решение – покинуть мажилис и вернуться в регион на производство. Безусловно, все мои депутатские инициативы будут продолжены моими однопартийцами. Я остаюсь в партии Respublica в качестве сопредседателя и продолжу представлять интересы народа, бизнеса, но уже в другом, привычном для себя качестве.

Уверена, что смогу принести больше пользы для экономики страны на производстве, развивая промышленность и привлекая в Казахстан новых инвесторов", – сказала Динара Шукижанова, ее слова приводит пресс-служба партии Respublica.

В свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил ее за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В беседе с журналистами в кулуарах Шукижанова высказались о своем уходе.

"Ухожу по собственному желанию. Мы изначально в партии говорили о том, что мы за сменяемость, за то, чтобы у нас происходила ротация в рамках нашего партийного списка. Почти год я нахожусь в качестве сопредседателя партии, почти год я – депутат мажилиса парламента", – сказала она.

Напомним, что об уходе Шукижановой из мажилиса стало известно вчера.

По информации на официальном сайте мажилиса, Шукижанова Динара Аманжеловна является членом Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса VIII созыва.

Родилась 15 января 1987 года в Карасуском районе Костанайской области.

В 2008 году окончила Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова. В 2010 году – Университет международного бизнеса Алматы, имеет степень МВА.

Трудовой путь начала в 2008 году с должности бухгалтера на предприятии в Рудном.

С 2011 по 2014 год трудилась в должностях менеджера по маркетингу, пресс-секретаря и начальника HR-управления в АО "АгромашхолдингKZ".

В 2016 году была переведена на должность управляющего директора по организационному развитию, до 2018 года была зампредседателя правления по взаимодействию с госорганами.

В 2018 году ее назначили на должность первого заместителя исполнительного директора, первого вице-президента компании. В 2022 году Шукижанову назначили президентом АО "Агромашхолдинг KZ".

Депутатом мажилиса стала в марте 2023 года.