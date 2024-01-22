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30 лет независимости Казахстана

Токаев: Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании коллегии МВД, где высказался об опасности низкой правовой грамотности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что низкая правовая грамотность ведет к серьезным негативным последствиям.

"Это, в конечном счете, тормозит развитие страны и отражается на имидже государства. Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями. В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям. Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан. Одним словом, обеспечение верховенства закона и порядка – главное условие построения Справедливого Казахстана", – подчеркнул Глава государства.

Лидер Казахстана считает, что правоохранительным органам следует уделить пристальное внимание профилактике правонарушений

"Зачастую главной причиной преступлений является асоциальный образ жизни. Поэтому важно точечно работать с лицами, склонными к нарушению закона, нивелировать все предпосылки их антиобщественного поведения. Однако надо признать, что на сегодня система профилактики преступлений неэффективна и требует кардинального обновления. Из поля зрения выпадает значительная доля лиц, относящихся к группам риска. Индивидуальная профилактика сведена к ограничительно-принудительным мерам. На уровне местных сообществ эта работа ведется несистемно, нет действенных механизмов координации. Назрела потребность в разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений. В законопроекте следует полностью пересмотреть перечень лиц, подлежащих профилактическому воздействию. Нужно четко прописать компетенции ответственных органов, механизмы координации, инструменты индивидуальной профилактики", – сказал Президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056795-tokaev-my-dolzhny-protivodeystvovat-popytkam-opravdaniya-destruktivnogo-asotsialnogo-povedeniya/

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