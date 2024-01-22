Токаев: Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии МВД. В мероприятии приняли участие руководство Администрации президента и ряда государственных органов, акимы регионов, члены коллегии МВД, руководящий состав центрального аппарата и руководители территориальных департаментов полиции.

Глава государства подчеркнул, что полиция играет важную роль в укоренении в стране принципа "Закон и Порядок".

"Борьба с преступностью и охрана общественного порядка – важнейшая задача, требующая огромной ответственности. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Для этого правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно. Прежде всего, в стране должны неукоснительно выполняться требования закона. Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан", – заявил президент.

Президент, выступая на заседании коллегии МВД, также высказался об опасности низкой правовой грамотности.

"Это, в конечном счете, тормозит развитие страны и отражается на имидже государства. Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями", – заявил он.

Кроме того, глава государства отметил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.

Также Токаев добавил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства.

"Важно стремиться к формированию положительного имиджа полиции именно на основе реального повышения эффективности ее деятельности, конкретных случаев профессионализма, ответственности, героизма", – сказал глава государства.

Еще президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков и обеспечить безопасность детей.

Токаев подверг критике и работу полиции, заявив, что в этой сфере должны произойти изменения.

"К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились.

Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", – отметил президент.

Глава государства поддержал предложение министра внутренних дел о переаттестации руководства.