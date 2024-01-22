Токаев: Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Акорда, сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии МВД. В мероприятии приняли участие руководство Администрации президента и ряда государственных органов, акимы регионов, члены коллегии МВД, руководящий состав центрального аппарата и руководители территориальных департаментов полиции.
Глава государства подчеркнул, что полиция играет важную роль в укоренении в стране принципа "Закон и Порядок".
"Борьба с преступностью и охрана общественного порядка – важнейшая задача, требующая огромной ответственности. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Для этого правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно. Прежде всего, в стране должны неукоснительно выполняться требования закона. Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан", – заявил президент.
Президент, выступая на заседании коллегии МВД, также высказался об опасности низкой правовой грамотности.
"Это, в конечном счете, тормозит развитие страны и отражается на имидже государства. Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями", – заявил он.
Кроме того, глава государства отметил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.
Также Токаев добавил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства.
"Важно стремиться к формированию положительного имиджа полиции именно на основе реального повышения эффективности ее деятельности, конкретных случаев профессионализма, ответственности, героизма", – сказал глава государства.
Еще президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков и обеспечить безопасность детей.
Токаев подверг критике и работу полиции, заявив, что в этой сфере должны произойти изменения.
"К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились.
Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", – отметил президент.
Глава государства поддержал предложение министра внутренних дел о переаттестации руководства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056794-tokaev-provel-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-mvd/