Отмена моратория в 2024-м: стоит ли предпринимателям ждать тотальных проверок, ответил Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что в ходе работы с бизнес-сообществом были выявлены более 10 тыс. излишних требований – из них уже отменили 9 тыс., пишет NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ рассказал, чего ждать казахстанским предпринимателям после отмены моратория на проверки бизнеса в 2024 году.

В пресс-службе правительства отметили, что малый и средний бизнес являются основой экономики и устойчивости любой страны. Поэтому государство придает ключевое значение созданию благоприятной бизнес-среды.

"Мы совместно с бизнес-сообществом провели большую работу по выявлению избыточных требований, которые препятствуют развитию предпринимательства. По итогам мы выявили больше 10 тысяч излишних требований. На сегодня 9 тысяч уже отменены. Оставшиеся будут исключены в начале следующего года с принятием соответствующего закона в парламенте", — приводятся слова Алихана Смаилов в официальном Telegram-канале пресс-службы правительства.

Кроме того, проведена работа по автоматизации систем управления рисками. Сообщается, что это позволит планировать проверки, исключив человеческий фактор, в результате их количество сократится в 2 раза.

В целом административное давление на законопослушных предпринимателей снизится.

"Таким образом, после завершения моратория тотальных проверок в стране не должно быть. Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем", — подчеркнул Смаилов.

Премьер-министр Казахстана отметил, что доля МСБ в экономике выросла до 36,5% ВВП. Согласно данным на этот год, их количество достигло 4,3 млн человек.

"При этом перед нами стоит задача довести долю МСБ в среднесрочной перспективе до 40% к ВВП. Это будет основой для дальнейшего устойчивого развития страны", — заключил он.

Напомним, в ноябре прошлого года министерство национальной экономики сообщило о продлении моратория на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года.

Через несколько дней после этого, в начале декабря 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил внесение изменений в указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК". Таким образом, мораторий на проверки бизнеса был продлен до 1 января 2024 года.

В декабре этого года депутат мажилиса Аскар Садыков предложил продлить действие моратория на 2024 год. Это предложение прокомментировал глава МНЭ Алибек Куантыров – по его мнению, этого делать не нужно.

"У нас с 1 января 2024 года должна вестись система регулирования с чистого листа, система управления рисками – автоматизированные системы контроля будут формироваться без человеческого участия. Это позволит снизить физические проверки в два раза и в несколько раз снизить количество штрафов. Система будет автоматизирована – с 1 января она вводится и поэтому для этого все делается", – пояснил глава МНЭ.

Позже министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, что даст отмена моратория на проверки малого бизнеса.