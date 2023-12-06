Продлить мораторий на проверки бизнеса в 2024 году предложили в Казахстане

Депутат Мажилиса Аскар Садыков предлагает продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Предложения он озвучил в своем депутатском запросе, передает корреспондент NUR.KZ.

Аскар Садыков в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на позитивные результаты моратория на проверки бизнеса.

"Введенный в 2019 году на три года, и в последующем продленный еще на год, мораторий на проведение проверок и профилактического контроля с посещением субъектов малого и микробизнеса в стране, оказал ощутимую поддержку предпринимателям в разгар пандемии коронавируса и последующий посткарантинный период. Благодаря данному решению, малый и микробизнес в стране смог не только выстоять в этот сложный для страны и мира период, но и вновь встать на ноги", - заявил депутат.

Ссылаясь на данные Комитета по правовой статистике и спецучетам Генеральной прокуратуры, он сообщил, что если в 2019 году малый и микробизнес был подвергнут проверкам более 128 тыс. раз, то в 2020 году их количество сократилось в пять раз.

"Введение моратория стало одной из эффективных мер со стороны государства по поддержке бизнеса, направленных на усиление роли данного сектора экономики. Но для поддержки среднего бизнеса практически ничего нет. Поэтому даже успешные малые предприятия не хотят переходить в средний бизнес.

В то время, в связи с приближающимся сроком истечения моратория, предлагаем рассмотреть вопрос о продлении моратория на проверки предпринимателей на 2024 год. Кроме того, считаем целесообразным распространить мораторий на проверки также и на средние предприятия", - заявил мажилисмен.

Напомним, в ноябре прошлого года министерство национальной экономики сообщило о продлении моратория на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года.

Буквально через несколько дней после этого, в начале декабря 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил внесение изменений в указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК". Таким образом, мораторий на проверки бизнеса был продлен до 1 января 2024 года.

В мае этого года на встрече премьер-министра РК Алихана Смаилова с представителями среднего бизнеса стало известно о том, что проверки бизнеса в Казахстане автоматизируют.