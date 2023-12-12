На предложение продлить мораторий на проверку бизнеса ответил глава МНЭ

Глава МНЭ Алибек Куантыров сегодня в кулуарах премии "Алтын Сапа" выразил мнение, что не стоит продлевать мораторий на проверку бизнеса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты рассказали, что депутат мажилиса Аскар Садыков предложил продлить до 2024 года мораторий на проверку бизнеса в Казахстане. Они поинтересовались, как глава Миннацэкономики Алибек Куантыров к этому относится.

"Я считаю, что нет (не нужно продлевать – прим. ред.). В прошлом году и так на год продлили. У нас с 1 января 2024 года должна вестись система регулирования с чистого листа, система управления рисками – автоматизированные системы контроля будут формироваться без человеческого участия. Это позволит снизить физические проверки в два раза и в несколько раз снизить количество штрафов. Система будет автоматизирована – с 1 января она вводится и поэтому для этого все делается", – заявил в ответ Алибек Куантыров.

По его словам, объекты будут проверять по системе управления рисками.

"Если система будет показывать повышенный риск, тогда туда может, соответственно, выехать проверка. Это зависит от сферы контроля. Например, если это сфера ЧС, то были ли ранее у данной организации пожары, условно, либо сколько они вложили средств на противопожарную безопасность. Это все будет система с элементами искусственного интеллекта считывать", – резюмировал глава МНЭ.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Министерства национальной экономики заявил о продлении моратория на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года.

Также Куантыров указал, что бизнес не должен этим фактом злоупотреблять. Он также напомнил, что у государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения.

В декабре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменений и дополнения в указ президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением".

Таким образом, срок прекращения проверок был продлен до 1 января 2024 года.