Токаев продлил мораторий на проверки бизнеса до 1 января 2024 года

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил внесение изменений в указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства подписал указ "О внесении изменений и дополнения в Указ президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан".

Постановлением президента:

из названия указа было исключено слово "надзора" – теперь заголовок звучит как "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля с посещением в Республике Казахстан";

скор прекращения проверок был продлен до 1 января 2024 года (ранее в документе указывался срок с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года);

(ранее в документе указывался срок с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года); в пункт 2 о том, что проверки проводятся на основании решения первого руководителя центрального государственного или местного исполнительного органа, был добавлен подпункт о внеплановых проверках, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

С полным текстом указа можно ознакомиться на официальном сайте информационно правовой системы Адилет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000553-tokaev-vnes-izmeneniya-v-ukaz-o-vvedenii-moratoriya-na-provedenie-proverok-v-kazahstane/