МНЭ: Мораторий на проверку МСБ продлевается до конца 2023 года

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства национальной экономики в кулуарах мажилиса заявил о продлении моратория на проверку малого и среднего бизнеса до конца следующего года, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров поделился хорошей новостью для бизнеса.

"Мораторий на проверку МСБ (малый и средний бизнес - прим. ред.) продлевается до конца 2023 года", — сказал он.

Между тем он указал, что бизнес не должен этим фактом злоупотреблять. Он также напомнил, что у государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения.

Проект указа президента о продлении запрета на проверки малого бизнеса до 2024 года Миннацэкономики опубликовало еще в августе этого года. В нем также уточнялось, кого эти проверки не коснутся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998615-mne-moratoriy-na-proverku-msb-prodlevaetsya-do-kontsa-2023-goda/