Главы Минфина и МНЭ ответили на вопрос о стоимости их новогоднего стола

Журналисты сегодня поинтересовались у глав Минфина и Миннацэкономики, во сколько их семьям обойдется новогодний стол. Министры сообщили, что пока не задумывались об этом, пишет корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сегодня спросили у главы Минфина Ерулана Жамаубаева, сколько денег он тратит за один поход в магазин.

"По-разному. Если сейчас назову цифру, это опять будет лукавство, поэтому сами понимаете, наверное, от 20 до 30-40 тысяч тенге варьируется, в зависимости от того, какие продукты покупаешь на неделю. Поэтому есть очень дорогие вещи в цене, особенно химическая продукция. Есть дешевая продукция. Неправильно будет, если назову конкретную цифру", – заявил в ответ Ерулан Жамаубаев.

Министр не ответил, сколько его семья потратит на новогодний стол.

"Если честно, я еще не задумывался об этом. Вы видели, у нас каждый день большие совещания, заседания, поэтому… Ну, супруга этим занимается, я спрошу. Потом скажу", – пообещал глава Минфина.

Такой же вопрос был задан министру нацэкономики Алибеку Куантырову.

"У меня не было времени думать об этом. До четырех ночи готовился к этому заседанию. Не думал об этом", – говорит Куантыров.

На днях глава Минторговли Арман Шаккалиев рассказал, что недавно закупился продуктами на рынке на 24 тысячи тенге. По его словам, это не была закупка на новогодний стол. Также недавно глава МНЭ сообщил о сезонных скачках цен на продукты перед Новым годом.

Ранее мы подробно рассказывали, на сколько подорожали продукты для новогоднего стола в Казахстане в этом году. Жители нескольких городов страны рассказали, сколько планируют потратить на праздничный стол и подарки.

Еще мы рассказывали, как будут отдыхать казахстанцы в новогодние праздники.

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.