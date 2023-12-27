"Почти вся зарплата": сколько денег планируют потратить казахстанцы на новогодний стол и подарки

Новогодние праздники приносят не только радость, но и большие расходы. Эксперты и жители нескольких городов рассказали телеканалу "Астана", сколько планируют потратить на праздничный стол и подарки.

Жители главного города страны - Астаны - активно заняты подготовкой к празднику и поиском подарков. Многие признались, что к празднику почти готовы, другие - как раз в процессе.

"К столу к себе к Новому году уже все закуплено продукты, мясо, где-то 150 тысяч тенге ушло. Родным и близким сувенирчики небольшие, детям - подарки. Почти вся зарплата ушла",

"В основном супруга занимается этим. Потихоньку закупаемся. Ну примерно, если на Новый год гостей звать, на продукты 100 тысяч уходит",

"Мы еще не купили до конца, но нормально, ничего дешевого нет. На продукты, на подарки новогодние, потом на развлечения", - поделились астанчане с журналистами.

Как рассказали горожане, в этом году в среднем стол обойдется в 100 тысяч тенге. Но среди опрошенных были и те, кто считает, что нужно разумно тратить средства, так как после праздников тоже нужно на что-то жить. Такой позиции придерживается и экономист Андрей Чеботарев.

Чтобы сэкономить бюджет, эксперт советует закупаться продуктами заранее. А чтобы сберечь время на покупке подарков, рекомендует заказывать их онлайн через службу доставки.

"Перед Новым годом соответственно все будет сильно дорожать. Это всегда так, это не плохие спекулянты, коммерсанты и так далее. Это закон рынка. Если у вас большой спрос, то и предложение в цене будет расти, поэтому тем, кто хочет сэкономить, я советую либо закупаться пораньше, либо делать это например в кооперации с соседями, семьей объединитесь, купите оптом, будет дешевле. Плюс самое главное - я советую не переусердствовать", - отметил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Экономист предостерегает: не нужно сметать все с полок магазинов, чтобы потом не пришлось выбрасывать. А еще советует дарить больше эмоций и приятных воспоминаний близким - они всегда бесценны.

Между тем жители Усть-Каменогорска, которые уже закупились к Новому году, говорят, что новогодний стол в среднем подрожал на 25-30%. Среди продуктов заметно выросли в цене мясо, яйца, овощи и фрукты. Однако отказываться от угощений и подарков никто не намерен. Новый год, как отмечали все без исключения, праздник особый.

Среди популярных новогодних блюд как традиционные оливье и селедка под шубой, так и различные новомодные закуски, шампанское и сладкие подарки для детей.

"Все, что любит семья, - селедку, бутерброды, шампанское. Что касается фруктов и мяса, без чего не обойдется, чувствуется на 25% точно обойдется дороже праздник",

"Еще не считала. Но в любом случае, в первую очередь, не так нам, как детям надо, традиции есть традиции, которые нельзя нарушать", - рассказали жители Усть-Каменогорска журналистам.

Среди традиционных подарков все чаще дарят сертификаты на косметику, в СПА-салоны и путевки.

Юля Шандуро, ведущая новогодних корпоративов, говорит, что в этом году удивить сложно. Одними Дед Морозом, Снегурочкой и конкурсами не обойдешься. Поэтому и программы готовили заранее - это целые шоу с артистами, фокусниками, юмористами и музыкантами. Ценник, соответственно, тоже значительно увеличился.

"Это все вместе с артистами и ведущим даже больше миллиона, намного больше. Очень активно пользуется Дед Мороз и Снегурочка спросом, как по домам, так и на мероприятия", - рассказала ведущая.

Пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку жителям Усть-Каменогорска будет стоить от 15 до 30 тысяч тенге. Цена удваивается в новогоднюю ночь. Впрочем, многие горожане по традиции пойдут встречать ее на центральную площадь, где будет все: и Дед Мороз, и концертная программа, и большая елка с огнями. Тем более, что синоптики обещают в первые часы 2024-го года приятный снежок и всего -3 градуса мороза.