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30 лет независимости Казахстана

"Сезонные скачки будут": глава МНЭ о ценах на продукты накануне Нового года

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Фрукты продают на рынке
Фрукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Министерства нацэкономики на брифинге в Астане рассказал о ситуации с ценами на продукты накануне Нового года, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, считает ли МНЭ индекс новогоднего стола.

"Мы данный индекс не считаем. Это больше компетенция Бюро нацстатистики. В индексе потребительских цен считаются 550 базовых товаров, мандарины туда, конечно же, не входят. Яйца это актуальный продукт питания. Сезонные скачки в любом случае будут, особенно перед Новым годом. Но так работает экономика", заявил в ответ Алибек Куантыров.

При этом он выразил надежду, что цены на продукты стабилизируются.

В ноябре сообщалось, что в Казахстане стали производить больше мяса птицы. На этом фоне заметно подорожали куриные грудки, бедра и голени – на 8,2% и 7,5% соответственно.

Кроме того, сильный рост цен на рыбу также фиксируется в Казахстане – в среднем, рыба и морепродукты за год выросли в цене на 14,5%.

Недавно сообщалось, что средняя стоимость мяса в Казахстане выросла на 7,4% за год. Свинина и говядина подорожали сильнее всего – на 9,8% и 9,7%.

Ранее эксперты отмечали, что годовая инфляция снизилась с 20,7% в ноябре 2022 года до 10,3% в ноябре текущего года. Однако в годовом разрезе цены на продукты питания и непродовольственные товары выросли в цене на 9,2% и 9,9% соответственно

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051752-sezonnye-skachki-budut-glava-mne-o-tsenah-na-produkty-nakanune-novogo-goda/

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