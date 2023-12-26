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На сколько подорожали продукты для новогоднего стола в 2023 году в Казахстане

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Мужчина в костюме Санта Клауса покупает продукты
Продуктовый магазин. Иллюстративное фото: Bec Parsons/Getty Images

Некоторые продукты, которые казахстанцы часто покупают на новогодний стол, с начала года сильно подешевели. А другие, наоборот, значительно подорожали. Об изменении цен узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на то, что инфляция сильно замедлилась в Казахстане, рост цен остается достаточно высоким – 10,3% за год. Но, по прогнозам экспертов, уже в декабре он опустится ниже 10%.

При этом отметим, что это среднее значение в целом ряду товаров и услуг, которые могут дешеветь и дорожать разными темпами. Цены и их изменения также могут отличаться в разных регионах и даже торговых точках внутри одного города.

Как подешевели некоторые продукты питания, которые казахстанцы часто покупают для новогоднего стола и приготовления праздничных блюд, мы узнали, сравнив стоимость аналогичных товаров в онлайн-супермаркете Magnum GO для жителей Алматы.

Первоначальные цены на 25 продуктов, которые мы выбирали случайным образом, были зафиксированы в начале 2023 года – 5 и 6 января. А итоговые – 25 декабря. Посмотрим, как они изменились почти за полный год.

Отметим, что в исследование не были взяты товары, на которые в прошлый и этот периоды действовали всевозможные акции и скидки.

  • Фрукты

Новый год часто ассоциируется с мандаринами. И хорошая новость для их любителей – они подешевели. Марокканские, в частности, на 8%, с 1 299 до 1 405 тенге за килограмм. А китайские с листьями – на целых 55%, до 899 тенге.

На 42% подешевели ананасы. Теперь их стоимость при покупке в онлайн-магазине составляет 797 тенге за килограмм. А яблоки сорта Гала, наоборот, подорожали на 43%, до 677 тенге за килограмм.

  • Конфеты

Сладости – еще один символ новогодних праздников. Они между тем значительно подорожали, в том числе отечественная продукция от компании "Рахат". Так, цена конфет "Вечер" выросла на 13%, до 1 929 тенге за килограмм, а "Маска" – на 16%, до 2 995 тенге.

Шоколад Kinder в упаковке массой 50 граммов стоит 445 тенге, что на 32% дороже, чем в начале года. А конфеты "Золотая лилия" от Konti за это время подешевели на 19%, до 3 499 тенге за килограмм.

  • Горячие блюда

Из горячих блюд на новогодний стол часто подают курицу. В выбранном нами магазине она подорожала. В частности, замороженный бройлерный цыпленок вырос в цене на 11%, до 1 381 тенге за килограмм. А стоимость куриного филе почти не изменилось – 2 199 тенге против 2 198.

Подсолнечное масло за год сильно подешевело. Литр марки "Маслозавод №1" стоит 685 тенге, что на 35% меньше, а "Олейна" – 699 тенге (минус 24,1%).

Основой праздничного меню в Казахстане могут быть мучные изделия. Расходы на них также зависят от цен и категории товара. Так, например, мука "Цесна" первого сорта подешевела на 18%, до 622 тенге за 2 килограмма. А аналогичная упаковка муки высшего сорта "Корона", наоборот, подорожала на 52% до 1 169 тенге.

Стоимость продуктов в онлайн-супермаркете MagnumGO
Стоимость продуктов в онлайн-супермаркете MagnumGO. Инфографика: NUR.KZ
  • Салаты

Теперь рассмотрим цены на основные ингредиенты новогодних салатов. Цены на майонез за год почти не изменились. Сорт "Парижанка" под маркой "3 желания" в 800-граммовой банке стоит 1 239 тенге (минус 0,5%), а "Классический" от "Оливьез" – 1 209 тенге (плюс 1%).

Консервированный горошек Bonduelle в жестяной банке объемом 425 миллилитров подорожал на 8%, до 849 тенге. А кукуруза аналогичной марки – на 11%, до 539 тенге за банку объемом 212 миллилитров.

Стоимость красной консервированной фасоли от Heinz в 400-граммовой банке выросла на 3%, до 1 269 тенге.

  • Безалкогольные напитки

Предпочтения в безалкогольных напитках при этом у всех могут быть разными. Но многие из них с начала года подорожали. Например, стоимость 500-граммовой пачки черного листового чая Beta Tea выросла на 5%, до 3 665 тенге. А чая Tess Pina Colada – на 11%, до 809 тенге за 20 пакетиков.

Цена на литр сока "Сады Придонья" со вкусом томатов с солью увеличилась на 7%, до 769 тенге, а со вкусом зеленого яблока – на 3%, до этой же суммы.

Газированный напиток Coca-Cola в бутылке объемом 2 литра подорожал на 11% до 695 тенге, а упаковка из 6 жестяных баночек по 0,33 литра – на 21%, до 2 069 тенге.

Таким образом, учитывая, что одна часть выбранных нами продуктов питания в онлайн-супермаркете Magnum GO значительно подешевела, а другая – подорожала, их средняя стоимость за год почти не изменилась.

При этом напомним, что сильный рост цен на предновогодние закупки наблюдался в прошлом году. Поэтому многие товары стоят намного дороже, чем, например, два года назад, что до сих пор может сильно влиять на финансовые расходы потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2052663-vyrosla-li-stoimost-produktov-pitaniya-dlya-novogodnego-stola-v-kazahstane/

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