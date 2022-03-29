Токаев освободил Берика Уали от должности пресс-секретаря президента

Берик Уали. Фото: Акорда

Согласно распоряжению Касым-Жомарта Токаева, Берик Уали освобожден от должности пресс-секретаря президента Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Уали Берик освобожден от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении Акорды.

Уали являлся пресс-секретарем президента Казахстана с 22 марта 2019 года. На этой должности он находился до сегодняшнего дня.

Также в сентябре 2019 года он был назначен председателем совета директоров НАО "Телерадиокомплекс президента РК".

Ранее сообщалось, что Берик Уали был назначен на должность председателя правления АО "Агентство "Хабар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962589-tokaev-osvobodil-berika-uali-ot-dolzhnosti-press-sekretarya-prezidenta/