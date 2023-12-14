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Досаев доложил Токаеву о ситуации с дорогами и общественным транспортом в Алматы

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Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев
Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева – главе государства доложили о ситуации с дорогами и транспортом в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 11 месяцев текущего года, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту было доложено, что за указанный период краткосрочный экономический индикатор вырос на 13 %. Поступления в государственный бюджет составили 4,9 трлн тенге с ростом на 34,5 %. В ноябре годовая инфляция замедлилась до 10,5 %. В целом, по итогам года рост экономики крупнейшего города страны ожидается на уровне 6,5 % (2022 г. – 5,0 %).

Токаев был проинформирован о том, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20 %. Частные инвестиции увеличились на 30,3 % и достигли 1,4 трлн тенге. Всего с начала текущего года в экономику города вложено 1,53 трлн тенге.

Как сообщил Ерболат Досаев, по поручению главы государства в Алматы ведется комплексная работа по развитию и экологизации общественного транспорта. В текущем году автобусный парк города обновлен на 1150 экологически чистых автобусов, в том числе 550 единиц приобретены частными перевозчиками. Впервые за последние 11 лет начал обновляться троллейбусный парк. На сегодня приобретены 100 троллейбусов, дополнительно с закупом еще 100 единиц в 2024 году парк троллейбусов обновится на 100 %.

Главе государства была представлена информация о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе построено 25 км новых дорог на 70 улицах, проведен средний ремонт 200 км дорог.

Токаеву также было доложено об исполнении его поручений по модернизации социальной инфраструктуры. В сфере здравоохранения активно внедряется новый Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы начато строительство и проектирование 22 школ на 37,1 тысячи мест. С начала года трудоустроено 36,7 тысячи молодых людей категории NEET, из них 82 % – на постоянные рабочие места. Запущены краткосрочные курсы обучения актуальным профессиям и цифровая платформа вакансий Jobfair365, открыто 8 молодежных комьюнити-центров.

На особом контроле – исполнение поручения президента по озеленению города. С начала года высажено 276 тысяч деревьев и кустарников, до конца года их количество будет доведено до 320 тысяч. Парковые территории Алматы увеличились на 397 га.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы.

Ранее в транспортной прокуратуре сообщили о случаях недобросовестной конкуренции при продаже электрокаров в Казахстане. Только в южной столице, согласно подсчетам, сумма ущерба превысила 100 млн тенге.

Недавно на публичное обсуждение вынесен проект дизайн-кода Алматы. В проекте были представлены рекомендуемые цвета для оформления объектов в городе – это желтый, синий, зеленый, красный, коричневый, белый и черный.

На прошлой неделе аким города Ерболат Досаев рассказал, что в 2024 году на обеспечение качественного наружного освещения в Алматы предусмотрено 9,9 млрд тенге. Планируется, что в результате принятых мер доля качественного наружного освещения будет доведена до 85%,а в 2025 году – 100%. Между тем в АЖК объяснили, почему в городе на улицах днем горит свет.

Также мы писали, что в Алматы хотят вырубить 12 тысяч аварийных деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050898-tokaev-prinyal-akima-almaty-erbolata-dosaeva/

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