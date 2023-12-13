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Почему в Алматы на улицах днем горит свет, ответили в АКЖ

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Девушка идет по улице в темноте
Неосвещенная улица. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители мегаполиса возмущены тем, что уличные фонари горят днем. На этот вопрос на брифинге в национальном пресс-клубе ответил руководитель ГКП "Алматы Кала Жарык", передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда специалисты работают днем, они включают свет, чтобы проверять линии. Это же делается в период паспортизации. Сейчас идет очень активная работа в городе, где включается свет.

Это вынужденная мера такая. Поэтому здесь какой-то аномалии большой нет. Это связано с тем, что увеличилось количество работающих единиц", - сообщил руководитель ГКП "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик.

Между тем жители некоторых улиц и дворов Алматы живут во тьме. в компании заявили, что настало время решить эту проблему.

"Наши специалисты обходят все районы, можно сказать, пешком, ногами. Изучают где и какие существуют недостатки. Создаем специальные дефектные акты, на которых обозначаем те упущения, которые имеют место быть", - отметил Игорь Мысик.

На основании этих данных и будет выстроен план восстановления городского освещения.

Напомним, ранее жители Алматы жаловались на проблемы с освещением. Аким Алматы Ерболат Досаев во время внеочередной XII сессии маслихата рассказал, что 100%-ное освещение городу "светит" только в 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050647-pochemu-v-almaty-na-ulitsah-dnem-gorit-svet-otvetili-v-akzh/

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