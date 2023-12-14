Более 100 млн тенге потеряло государство из-за махинаций перекупщиков электрокаров в Алматы

Случаи недобросовестной конкуренции при продаже электрокаров выявили в Казахстане. Только в Алматы сумма ущерба превышает 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как отмечают представители ведомства, к повышенному спросу на электрокары привело в том числе освобождение от уплаты государственных платежей при их ввозе в страну.

​Подчеркивается, что основным условием для этого является ввоз только одной машины в год для личного пользования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельностью. Однако, по данным прокуроров, установлены факты оформления электромобилей под видом личного транспорта для последующей их перепродажи, в том числе через 8 автосалонов.

​"Только по городу Алматы транспортными прокурорами установлены признаки 34 таких перепродаж, где возможные потери государства превышают 100 млн тенге.

​В подобной ситуации кроме ущерба госбюджету создается нездоровая конкуренция, что зачастую подводит добросовестный бизнес к состоянию банкротства", – подчеркнули правоохранители.

Еще одной проблемой является то, что органы госдоходов не обеспечивают единообразное применение законодательства при таможенной очистке такого транспорта.

"К примеру, ситуация с автомашиной марки LiAuto (Li 7 и 9). Согласно позиции уполномоченного органа данный транспорт является электромобилем.

​При этом из 141 идентичной автомашины таможенными представителями и декларантами в 7 случаях применен код гибридного автомобиля, что повлекло необоснованную уплату в бюджет порядка 80 млн тенге и нарушение прав участников внешнеэкономической деятельности", – говорится в сообщении.

На сегодня по внесенному представлению прокуратуры принимаются меры по искоренению такой практики и возврату денежных сумм собственникам автомашин, оформленных как гибридные.

Также рассматривается вопрос по привлечению виновных сотрудников к дисциплинарной, а таможенных брокеров – к административной ответственности.

Отдельные материалы с признаками преступления направлены в органы уголовного преследования.

Беспошлинный ввоз электромобилей в Казахстан

Напомним, что ввоз электромобилей в Казахстан в 2023 году осуществляется на беспошлинной основе. Также не уплачивается утилизационный сбор: к нему применяется нулевой коэффициент. Платить собственнику авто нужно лишь за госрегистрацию транспортного средства.

По данным КГД, на начало ноября 2023 года на территорию страны было ввезено 6 875 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Их большая часть (6 523) была ввезена за 10 месяцев 2023 года.

Отмечается, что бесплатно ввозить электромобили в страну могут только граждане Казахстана, которые постоянно здесь проживают. При этом на одного человека действует лимит – не более одного авто в год.

При этом отметим, что изначально льготный тариф должен был завершить свое действие к концу 2023 года, однако совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить его срок до 31 декабря 2025 года.