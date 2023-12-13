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Проект дизайн-кода Алматы вынесли на обсуждение

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Алматы с высоты птичьего полета
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

На публичное обсуждение вынесен проект дизайн-кода Алматы - проект документа появился на портале "Открытые НПА". Обсуждение проекта продлится до 28 декабря, передает NUR.KZ.

Как отмечается в проекте документа, дизайн-код – это свод рекомендаций, регламентирующих обязательную визуальную составляющую элементов городского пространства: фасадов зданий и сооружений, благоустройства, вывесок, указателей, малых архитектурных форм и других элементов городской инфраструктуры, направленных на формирование целостной эстетичной архитектуры, комфортной, доступной и безопасной городской среды.

Дизайн-код включает в себя правила формирования архитектурно-ландшафтной среды, оформления концепции внешнего облика улиц, магистралей, туристских маршрутов, других территорий города и размещения элементов благоустройства, а также требований по оформлению фасадов зданий и сооружений.

В проекте представлены рекомендуемые цвета для оформления объектов в городе - это желтый, синий, зеленый, красный, коричневый, белый и черный.

"В казахской культуре цветам придается глубокое символическое значение, отражающее мировосприятие казахского народа. Шесть основных цветов широко используются в казахских фразеологизмах и отражают мировосприятие казахов: сары (желтый), көк (синий), жасыл (зеленый), қызыл (красный), қоңыр (коричневый), ақ (белый), қара (черный)", – говорится в проекте документа.

Утверждены также рекомендации по выбору шрифтов вывесок и рекламы, для которых не разработан утвержденный фирменный стиль, и рекомендации по оформлению и наполнению различных информационных табличек, знаков.

"Рекомендации позволят избежать возникновение негабаритных носителей информации с неправильными цветовыми решениями, которые перебивают архитектуру зданий и создают ощущение беспорядка и визуального шума", – считают разработчики.

Всего приложение к документу, в котором указаны все рекомендации по дизайн-коду Алматы, занимает 195 страниц. Ознакомиться с ним подробнее и принять участие в обсуждении можно здесь.

Отметим, что еще в ноябре аким Алматы Ерболат Досаев обещал до конца года утвердить дизайн-код южной столицы.

"Алматы – уникальный город с богатейшей историей и особой статью. И наша с вами важнейшая задача – найти баланс между созданием комфортной, инклюзивной и качественной городской среды и сохранением культурного и архитектурного наследия.

Для решения данных вызовов или проблем сегодня активно разрабатывается и обсуждается новый дизайн-код города Алматы, который будет принят до конца текущего года и станет той мерой на пути к достижению гармоничного облика города и придании эстетики городским ландшафтам", – приводит слова акима официальный сайт акимата Алматы

Досаев отметил, что мегаполис будет приведен в соответствие мировым стандартам по комфортности, качеству жизни и архитектурному облику.

"У Алматы всегда был и есть свой неповторимый образ. Однако его чрезмерно агрессивная урбанизация последние два десятилетия привела к таким серьезным проблемам, как хаотичная и точечная застройка, однотипность, игнорирование норм сейсмобезопасности. Вследствие этого наш город начал терять свой истинный облик", – считает Досаев.

В этой связи в целях серьезной перезагрузки архитектурной модернизации мегаполиса в августе прошлого года возобновил работу градостроительный совет города Алматы. Из поданных на рассмотрение всех проектов 55% из них были либо возвращены на доработку, либо отклонены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050696-proekt-dizayn-koda-almaty-vynesli-na-obsuzhdenie/

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