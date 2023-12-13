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Около 12 тысяч аварийных деревьев вырубят в Алматы

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Деревья в снегу
Деревья в снегу. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

12 тысяч аварийных деревьев вырубят в Алматы - о таких планах рассказал аким Турксибского района Бахытжан Акжаров во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас в Турксибском районе насчитывается более 688 тысяч деревьев.

"Ежегодно проводится большой объем работы по озеленению территории. Только за период с 2020 по 2022 годы было высажено 66 тысяч молодых деревьев, до конца этого года планируется посадка еще 28 тысяч, из них уже более 12 тысяч посажено.

В районе порядка 12 тысяч деревьев являются аварийными и требуют вынужденного сноса, из них в этом году снесено 2,5 тысячи", - сообщил аким Турксибского района Бахытжан Акжаров.

Полностью избавиться от всех аварийных деревьев планируется в течение последующих 5 лет.

Напомним, в сентябре огромное дерево рухнуло на проезжую часть в Алматы. А в августе дерево рухнуло сразу на два припаркованных автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050588-okolo-12-tysyach-derevev-vyrubyat-v-almaty/

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