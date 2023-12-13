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Токаев принял акима Северо-Казахстанской области

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Гауез Нурмухамбетов
Президент и аким СКО. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым – последний доложил о ситуации в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал отчет акима Северо-Казахстанской области о социально-экономическом развитии региона, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что несмотря на трудности североказахстанские аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна.

Глава государства был проинформирован, что в области идет строительство 13 молочных ферм, из которых 6 будут запущены до конца года. В аграрном секторе запланирована реализация 27 проектов на 80 млрд тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Это позволит обеспечить потребность населения региона в мясе птицы, молочных продуктах, свежих овощах в межсезонье. В промышленности реализуется пул из 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге, что позволит создать 6 тысяч рабочих мест. В текущем году будет введено 15 проектов.

Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в 25 сел будет подана вода через строительство новых объектов, в 149 сел – путем установки комплексных блок-модулей, и еще в 46 сел – за счет проектов групповых водопроводов.

Президенту также была представлена информация, что в Петропавловске построят 4 школы в рамках Нацпроекта "Комфортная школа". В настоящее время идет строительство коррекционной школы.

В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе будут введены в строй 46 медучреждений, из них до конца года будут сданы 8. Также построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе.

Наряду с этим аким области доложил о том, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме.

По завершении встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения.

Напомним, что Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области 23 сентября этого года. До него регион возглавлял Айдарбек Сапаров, который 4 сентября указом главы государства Касым-Жомарта Токаева был назначен министром сельского хозяйства.

Претендентом на пост акима СКО, помимо Нурмухамбетова, был Сатжан Аблалиев. По результатам открытого голосования 56 депутатов отдали свои голоса за последнего, 118 человек – за Гауеза Нурмухамбетова.

25 сентября Гауез Торсанович создал аккаунт в Instagram и обратился к жителям. Через несколько дней он официально сложил полномочия сенатора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050612-tokaev-prinyal-akima-sko-gaueza-nurmuhambetova/

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