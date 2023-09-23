Кто был конкурентом Гауеза Нурмухамбетова на пост акима СКО

По поручению главы государства руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области и представил нового акима региона, передает официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо президента Казахстана о внесении кандидатур Аблалиева Сатжана Айтеновича и Нурмухамбетова Гауеза Торсановича на должность акима Северо-Казахстанской области.

Согласно результатам открытого голосования 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 - проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовали 174 депутата.

По итогам голосования главой государства был подписан Указ о назначении Нурмухамбетова Гауеза Торсановича акимом Северо-Казахстанской области.

В ходе представления нового главы региона активу области Олжас Бектенов отметил, что Гауез Нурмухамбетов обладает большим опытом работы на ответственных должностях в центральных и местных государственных органах.

Руководитель Администрации президента поблагодарил Айдарбека Сапарова за эффективную работу на посту акима области и отметил, что под его руководством в регионе повысились темпы развития агропромышленного комплекса, введены новые предприятия, привлечены инвестиции, повышена туристическая привлекательность региона.

Олжас Бектенов, пожелав успехов Гауезу Нурмухамбетову в ответственной работе на посту акима Северо-Казахстанской области, выразил надежду, что вновь назначенный аким приложит все силы для процветания и развития региона, оправдает высокое доверие, оказанное ему главой государства и жителями области.

По информации официального сайта акимата СКО, Сатжан Аблалиев с 7 июня 2021 года является заместителем акима региона.

Курирует вопросы:

строительства, архитектуры и градостроительства;

развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (в том числе подготовки и проведения отопительного сезона; водоснабжения и обеспечения качественной питьевой водой);

мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты;

миграции, занятости и социальной защиты населения, трудовых отношений.

Он родился в 1970 году в поселке Биикжал Жылыойского района Атырауской области.

Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей сообщения по специальностям "инженер-строитель" и "инженер-экономист".

Трудовую деятельность начал с 1987 года оператором-коллектором Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции.

Затем занимал различные должности в Казахской академии транспорта и коммуникаций, работал в Комитете автомобильных дорог на руководящих должностях, был заместителем председателя Комитета автомобильных дорог.