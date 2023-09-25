Новый аким СКО завел страницу в Instagram и обратился к жителям региона

Гауез Нурмухамбетов, назначенный пару дней назад акимом Северо-Казахстанской области, создал в Instagram аккаунт и опубликовал первый пост с обращением к жителям региона.

Нурмухамбетов отметил, что президент выразил ему большое доверие, назначив на пост акима.

"Депутатов маслихатов благодарю за поддержку моей кандидатуры. Я приложу весь свой опыт, знания и усилия на исполнение поручений президента, развитие экономики региона и улучшение благосостояния жителей.

Я уверен, наша совместная работа будет плодотворной во благо развития Северо-Казахстанской области", - написал новоиспеченный аким региона.

К слову, за сутки аким успел опубликовать два поста - о своем первом оперативном совещании на посту главы региона и о посещении строящихся объектов областного центра.

"На всех объектах необходимо усилить контроль качества строительства и завершить работы в срок. Буду еженедельно проверять ход строительных и ремонтных работ", - заверил Нурмухамбетов.

Напомним, о назначении Нурмухамбетова стало известно в субботу, 23 сентября. Его конкурентом в выборах на должность главы региона был Сатжан Аблалиев. Сообщалось, что за Аблалиева проголосовали 56 депутатов маслихата, за Нурмухамбетова - 118. Всего в собрании участвовали 174 депутата.

Гауез Нурмухамбетов родился 11 июля 1968 года в поселке Майский Карасуского района Кустанайской области.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый агроном", Челябинский государственный университет по специальности "юрист", Костанайский инженерно-экономический университет по специальности "бакалавр экономики". Кандидат экономических наук.

В разные годы работал акимом нескольких районов Костанайской области, акимом Костаная, госинспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК, а с января 2023 года являлся депутатом сената.

До Нурмухамбетова регион возглавлял Айдарбек Сапаров, однако в начале месяца он был назначен министром сельского хозяйства.