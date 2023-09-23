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Назначен аким Северо-Казахстанской области

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Гауез Нурмухамбетов
Гауез Нурмухамбетов. Фото: senate.parlam.kz

Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Указом главы государства Нурмухамбетов Гауез Торсанович назначен акимом Северо-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

По информации официального сайта сената парламента РК, Гауез Нурмухамбетов родился 11 июля 1968 года в поселке Майский Карасуского района Кустанайской области.

В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый агроном", в 2002 году – Челябинский государственный университет по специальности "юрист", в 2008 году – Костанайский инженерно-экономический университет по специальности "бакалавр экономики". Кандидат экономических наук.

Гауез Торсанович свою трудовую деятельность начал в 1985 году механизатором бригады № 1 совхоза "Магнайский" Комсомольского района Кустанайской области.

С 1992 по 1994 годы – главный агрономом совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области.

С 1994 по 1996 годы – главный агроном совхоза "Московский" Кустанайского района Кустанайской области.

С 1996 по 1997 годы – исполнительный директор КП "Боскольское" Комсомольского района Кустанайской области.

С 1997 по 2002 годы – аким Тарановского района Костанайской области.

С 2002 по 2008 годы – аким Карабалыкского района Костанайской области.

С 2008 по 2009 годы – аким Костаная.

С 2009 по 2011 годы – заместитель директора ТОО "ПТК "Содружество".

С 2011 по 2012 годы – аким Аулиекольского района Костанайской области. 

С 2012 по 2014 годы – аким Костаная.

С 2014 по 2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С 2015 по 2023 годы - первый заместитель акима Костанайской области

С 25 января 2023 года - депутат сената парламента РК. Член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Напомним, ранее регион возглавлял Айдарбек Сапаров. 4 сентября указом главы государства Касым-Жомарта Токаева он был назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, то есть Северо-Казахстанская область была без акима 19 дней.

Айдарбек Сапаров возглавил регион 1 декабря 2022 года. До него с марта 2017 года должность акима Северо-Казахстанской области занимал Кумар Аксакалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037811-naznachen-akim-severo-kazahstanskoy-oblasti/

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