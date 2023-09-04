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Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства

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Айдарбек Сапаров
Айдарбек Сапаров. Фото: gov.kz

Согласно указу главы государства, Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Указом главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее эту должность занимал Ербол Карашукеев.

Добавим, что по информации на сайте акима СКО, Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева по специальности зооинженер, бакалавр государственного управления.

С 2003 по 2005 год он работал заместителем директора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация".

С 2005 по 2006 год – первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация".

В 2006 году его назначили на должность начальника областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по СКО.

С 2006 по 2008 год он работал акимомо района Шал акына Северо-Казахстанской области.

С 2008 по 2010 год – аким района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

С 2010 по 2011 год – заместитель акима СКО по сельскому хозяйству.

С 2011 по 2019 год – первый заместитель акима СКО.

С 2019 по 2022 год – первый вице-министр сельского хозяйства.

С 2022 по 2023 год – аким Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035114-aydarbek-saparov-naznachen-ministrom-selskogo-hozyaystva/

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