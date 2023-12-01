Власти Мангистау опровергли информацию о переходе региона на столичное время с 1 декабря

Жители Актау стали рассылать друг другу информацию о том, что Мангистауская область с 1 декабря перейдет на столичное время - на час вперед. Власти региона сообщили, что это фейк, передает NUR.KZ.

Центр общественных коммуникаций на своей официальной странице в Facebook сообщил, что, по информации УВП регион, в настоящее время решение по данному вопросу не принято.

"Решение данного вопроса будет принято после детального изучения, а также широкого обсуждения с общественностью", – сказал заместитель руководителя Управления внутренней политики Мангистауской области Акай Мусалиев со ссылкой на Минэкологии.

Не так давно депутат Еркін Әбіл предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 – сейчас большинство регионов живет в поясе UTC+6.

По его словам, больше всего от несоответствия часового пояса и природного времени страдает Костанайская область – жители много раз обращались и к депутатам, и к правительству для приведения их часового пояса в соответствие с природным временем. Отмечалось, что разница во времени вызывает у них расстройство сна, усталость и вытекающие из этого различные заболевания.

А в начале года глава Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев говорил о том, что в адрес ведомства поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории республики в соответствии с природным часовым поясом.

Стоит отметить, еще в 2018 году депутаты поднимали вопрос о возможности изменения часовых поясов в Костанайской и Кызылординской областях.

Тогда специалисты подтверждали, что по своему геофизическому положению Кызылординская область относится к четвертому часовому поясу, а существующее исчисление времени негативно влияет на самочувствие и здоровье жителей из-за несовпадения с биологическими ритмами.

Позже жители Костаная вновь просили изменить их часовой пояс. Активисты тогда заявляли, что разница между фактическим и текущим временем – 2 часа.