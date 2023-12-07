Токаев дал поручения главе ФСМС Абылкаиру Скакову

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой НАО "Фонд социального медицинского страхования" Абылкаиром Скаковым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент принял председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Абылкаира Скакова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева.

Абылкаир Скаков:

отчитался об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС;

проинформировал о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя – вдвое;

доложил о повышении доступности медицинской помощи для граждан;

представил информацию о ходе исполнения поручений президента относительно повышения эффективности системы ОСМС. В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов.

Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования. В ходе реализации планов фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.

Напомним, 1 декабря 2022 года Абылкаир Скаков покинул должность акима Павлодарской области, которую занимал с января 2020 года. В своем прощальном посту он принес извинения за ЧП в Экибастузе, в ходе которого жители на какое-то время остались без тепла.

В сентябре этого года Скакова назначили исполняющим обязанности председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Позже он рассказал, не помешает ли отсутствие медопыта в работе руководителем фонда.

В октябре Скаков ответил на предложение депутатов ликвидировать ФСМС.

"С тех пор, как начал функционировать ФСМС, есть и положительные результаты: первичная медицинская помощь увеличилась в три раза, паллиативная - в 6 раз, более млн казахстанцев прошли КТ- и МРТ-диагностику, к тому же 5 тыс. детей появились на свет за счет ЭКО. Поэтому нельзя сказать, что ФСМС абсолютно бесполезен", – говорил Скаков.

По информации на официальном сайте ФСМС, миссия фонда – обеспечить финансовую защиту каждого гражданина Казахстана от непредвиденно высоких расходов на медицинскую помощь путем повышения ее доступности и качества.