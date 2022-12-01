"Для меня было честью служить вам": ушедший в отставку Скаков извинился за ЧС в Экибастузе

Абылкаир Скаков. Фото: instagram.com/skakov_abylkair

Ушедший в отставку аким Павлодарской области Абылкаир Скаков попросил прощения за недавнее ЧП в Экибастузе. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

"Для меня было честью служить вам. Я всегда делал это честно и добросовестно, ставя решение ваших проблем своим главным приоритетом. Какая-то часть копившихся за годы вопросов нашла разрешение, для устранения другой части необходимо больше времени. Причина ЧП в Экибастузе — именно такая, застарелая и не решаемая быстро, проблема", — написал Скаков.

Экс-аким области заявил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее в Экибастузе и принес извинения жителям города.

"Но, как бы то ни было, дорогие жители Экибастуза, я не снимаю с себя ответственности за случившееся и приношу свои искренние извинения! Все эти дни все мои мысли и переживания были и останутся о вас. Желаю вам стойкости, а специалистам и коллегам — скорейшего восстановления теплоснабжения.

Земляки, от всей души благодарю вас за возможность познакомиться с вами поближе, за конструктивную критику, открытый диалог и доверие, оказанное мне в течение почти трех лет", — написал он.

Сегодня указом президента Абылкаир Скаков был освобожден от должности акима Павлодарской области. Он занимал данный пост с января 2020 года.

А временно исполнять обязанности акима области будет Олег Крук.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ, произошедшей несколько дней назад, жители Экибастуза остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. Также вчера стало известно о прибытии в Экибастуз премьер-министра Алихана Смаилова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999807-dlya-menya-bylo-chestyu-sluzhit-vam-ushedshiy-v-otstavku-skakov-izvinilsya-za-chs-v-ekibastuze/