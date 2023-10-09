"Я 28 лет на госслужбе": экс-аким Павлодарской области о своем назначении главой ФСМС

Экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал свое назначение главой ФСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

Абылкаир Скаков прокомментировал вопрос о том, не помешает ли отсутствие медопыта в работе руководителем ФСМС.

"Я 28 лет на госслужбе, у меня есть опыт – 2,5 года работал в руководстве департамента здравоохранения области, после этого, когда назначался акимом, сразу же мое назначение совпало с большой проблемой – борьбой с ковидом, там получил опыт", – заявил в ответ Абылкаир Скаков.

По его словам, фонд – больше финансовый институт, который занимается финансовой обеспеченностью системы здравоохранения.

Он полагает, что наличие этого опыта позволит вместе с минздравом, медицинской общественностью и экспертами выработать четкий план по решению существующих проблем.

Напомним, в декабре прошлого года Абылкаир Скаков был освобожден от должности акима Павлодарской области, на которую был назначен в январе 2020-го.

Позже ушедший в отставку аким Павлодарской области Абылкаир Скаков попросил прощения за ЧП в Экибастузе, которое произошло в период управления им регионом.

В сентябре текущего года стало известно, что Абылкаир Скаков получил новую должность – его назначили исполняющим обязанности председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).