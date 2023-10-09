Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я 28 лет на госслужбе": экс-аким Павлодарской области о своем назначении главой ФСМС

Опубликовано:

Абылкаир Скаков
Абылкаир Скаков. Фото: Валерия Бугаева

Экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал свое назначение главой ФСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

Абылкаир Скаков прокомментировал вопрос о том, не помешает ли отсутствие медопыта в работе руководителем ФСМС.

"Я 28 лет на госслужбе, у меня есть опыт – 2,5 года работал в руководстве департамента здравоохранения области, после этого, когда назначался акимом, сразу же мое назначение совпало с большой проблемой – борьбой с ковидом, там получил опыт", – заявил в ответ Абылкаир Скаков.

По его словам, фонд – больше финансовый институт, который занимается финансовой обеспеченностью системы здравоохранения.

Он полагает, что наличие этого опыта позволит вместе с минздравом, медицинской общественностью и экспертами выработать четкий план по решению существующих проблем.

Напомним, в декабре прошлого года Абылкаир Скаков был освобожден от должности акима Павлодарской области, на которую был назначен в январе 2020-го.

Позже ушедший в отставку аким Павлодарской области Абылкаир Скаков попросил прощения за ЧП в Экибастузе, которое произошло в период управления им регионом.

В сентябре текущего года стало известно, что Абылкаир Скаков получил новую должность – его назначили исполняющим обязанности председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2040143-ya-28-let-na-gossluzhbe-eks-akim-pavlodarskoy-oblasti-o-svoem-naznachenii-glavoy-foms/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.