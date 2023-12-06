"Әже, я президента увидел": эмоции школьника из Актобе после встречи с Токаевым сняли на видео

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев посетил школу-гимназию в Актобе. Один из 10-классников после встречи с главой государства решил сообщить эту новость своей бабушке, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе. В учебном заведении знания получают 3600 детей.

"Президент осмотрел спортзал, столовую и кабинет ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления. Глава государства также ознакомился с образовательным проектом ArtNationkz, в рамках которого учащиеся 1-11 классов осваивают 3D-моделирование по актуальным ІТ-направлениям", – говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

Президент побеседовал с учениками школы и пожелал им успехов в учебе.

Журналист Адиль Балтабаев в своем Instagram-профиле показал эмоции одного из 10-классников гимназии Шамши Бакытжанова после встречи с Токаевым. Мальчик сразу же позвонил бабушке по видеозвонку, чтобы сообщить радостную новость, во время которого растрогался.

"Әже, я президента увидел", – рассказал Шамши бабушке по видеозвонку.

Напомним, что во время сегодняшнего визита в Актюбинскую область президент Касым-Жомарт Токаев посетил спорткомплекс в селе Саржансай Мартукского района, где побеседовал с юными спортсменами.

После этого глава государства заслушал отчет акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах. Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии области.

Позже президент возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву, а также поручил построить новое здание для театра в Актобе и посетил городской центр настольного тенниса.