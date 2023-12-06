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Токаев забил мяч на встрече с юными спортсменами в одном из сел Актюбинской области (видео)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Актюбинскую область началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что на объекте общей площадью 1048 кв. м функционируют кружки по нескольким видам спорта.

Глава государства осмотрел зал вольной борьбы и зал по мину-футболу. Затем он побеседовал с юными спортсменами. Президент отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, особенно для молодежи.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что у футбола большое будущее, поэтому развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддержка.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.

В рамках визита в регион президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами.

Добавим, что по информации на сайте акимата региона, Актюбинская область в нынешних границах образована 10 марта 1932 года. Территория Актюбинской области составляет 300,6 тысяч кв. м (11% территории Республики Казахстан, второй по величине регион после Карагандинской области).

Регион расположен в северо-западной части Казахстана и граничит:

  • на западе – с Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями;
  • на востоке – с Костанайской, Карагандинской и Кзылординской областями;
  • на севере – с Оренбургской областью Российской Федерации;
  • на юге – с Каракалпакской автономной областью Республики Узбекистан.

Областной центр – город Актобе, расстояние до Астаны – 1 678 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049442-tokaev-pobesedoval-s-yunymi-sportsmenami-v-odnom-iz-sel-aktyubinskoy-oblasti/

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