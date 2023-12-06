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Токаев возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву в Актобе

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Мужчина ложит цветы
Касым-Жомарт Токаев: пресс-служба президента

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву, передает корреспондент NUR.KZ.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву", -сообщает пресс-служба Главы государства.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.

Рабочая поездка главы государства в регион началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района. Президент поговорил с юными спортсменами и даже поиграл в футбол.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах, а также поручил решить проблему с экологией Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049489-tokaev-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku-tahaui-ahtanovu-i-kuandyku-shangitbaevu-v-aktobe/

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