"Очень острая и актуальная": Токаев поручил решить проблему с экологией Актюбинской области
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В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщил аким, за 10 месяцев текущего года в экономику региона было привлечено 804,4 млрд тенге инвестиций, что на 8,2% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Основная доля вложений приходится на частные инвестиции – 725,5 млрд тенге, в том числе в обрабатывающую промышленность – 62,6 млрд тенге, в добычу металлических руд – 145,6 млрд тенге.
В текущем году запланирован запуск 19 крупных проектов на сумму 57,2 млрд тенге. Для всех инвестиционных проектов организован принцип зеленого коридора.
Президенту также сообщили о разработке ряда инфраструктурных проектов, в том числе о подготовке проектно-сметной документации автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын.
Затем главе государства был представлен проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 млрд тенге.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о запуске 3-й нитки газопровода-отвода в Актобе от магистрального газопровода Бухара – Урал. Реализация проекта позволит решить проблему загруженности существующих газопроводов.
Также глава государства поручил ускорить решение вопросов экологии Актюбинской области.
"Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание", – заявил он.
Наряду с этим представители крупных компаний презентовали президенту свои инвестиционные проекты.
Так, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области Экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов № 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.
Генеральный директор АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ли Шуфэн рассказал Токаеву о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.
Управляющий директор Eni Plenitude Arm Wind Алекс Стиллавато представил президенту информацию о проектах, реализованных на территории Казахстана. В частности, компания осуществила строительство ВЭС "Бадамша-1", ВЭС "Бадамша-2" в Актюбинской области, первой солнечной электростанции мощностью 50 МВт возле поселка Шаульдер в Туркестанской области. Он также упомянул о разрабатываемом проекте гибридной электростанции ВИЭ+Газ мощностью 250 МВт совместно с АО НК "КазМунайГаз" вблизи города Жанаозен в Мангистауской области.
Руководитель ТОО KazFeltec Ерлан Джанабергенов презентовал Токаеву проект по запуску завода по производству экологичных теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. Общий объем инвестиций – 5,3 млрд тенге.
Генеральный директор компании AqtobeCem Станислав Щербаков представил президенту проект завода по производству цементного клинкера в Актюбинской области на общую сумму 70 млрд тенге.
Председатель наблюдательного совета "КазахБитум" Бекжан Мамыт рассказал главе государства о проекте по строительству битумного завода-терминала на сумму 32,2 млрд тенге.
В завершение беседы Токаев пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.
Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.
Рабочая поездка главы государства в регион началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района. Президент поговорил с юными спортсменами и даже поиграл в футбол.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049451-ochen-ostraya-i-aktualnaya-tokaev-poruchil-uskorit-reshenie-problemy-ekologii-aktyubinskoy-oblasti/