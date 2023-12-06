"Очень острая и актуальная": Токаев поручил решить проблему с экологией Актюбинской области

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщил аким, за 10 месяцев текущего года в экономику региона было привлечено 804,4 млрд тенге инвестиций, что на 8,2% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Основная доля вложений приходится на частные инвестиции – 725,5 млрд тенге, в том числе в обрабатывающую промышленность – 62,6 млрд тенге, в добычу металлических руд – 145,6 млрд тенге.

В текущем году запланирован запуск 19 крупных проектов на сумму 57,2 млрд тенге. Для всех инвестиционных проектов организован принцип зеленого коридора.

Президенту также сообщили о разработке ряда инфраструктурных проектов, в том числе о подготовке проектно-сметной документации автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын.

Касым-Жомарт Токаев и Асхат Шахаров. Фото: akorda.kz

Затем главе государства был представлен проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 млрд тенге.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о запуске 3-й нитки газопровода-отвода в Актобе от магистрального газопровода Бухара – Урал. Реализация проекта позволит решить проблему загруженности существующих газопроводов.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Также глава государства поручил ускорить решение вопросов экологии Актюбинской области.

"Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание", – заявил он.

Наряду с этим представители крупных компаний презентовали президенту свои инвестиционные проекты.

Так, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области Экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов № 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Генеральный директор АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ли Шуфэн рассказал Токаеву о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.

Управляющий директор Eni Plenitude Arm Wind Алекс Стиллавато представил президенту информацию о проектах, реализованных на территории Казахстана. В частности, компания осуществила строительство ВЭС "Бадамша-1", ВЭС "Бадамша-2" в Актюбинской области, первой солнечной электростанции мощностью 50 МВт возле поселка Шаульдер в Туркестанской области. Он также упомянул о разрабатываемом проекте гибридной электростанции ВИЭ+Газ мощностью 250 МВт совместно с АО НК "КазМунайГаз" вблизи города Жанаозен в Мангистауской области.

Руководитель ТОО KazFeltec Ерлан Джанабергенов презентовал Токаеву проект по запуску завода по производству экологичных теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. Общий объем инвестиций – 5,3 млрд тенге.

Генеральный директор компании AqtobeCem Станислав Щербаков представил президенту проект завода по производству цементного клинкера в Актюбинской области на общую сумму 70 млрд тенге.

Председатель наблюдательного совета "КазахБитум" Бекжан Мамыт рассказал главе государства о проекте по строительству битумного завода-терминала на сумму 32,2 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев с предпринимателями. Фото: akorda.kz

В завершение беседы Токаев пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.

Рабочая поездка главы государства в регион началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района. Президент поговорил с юными спортсменами и даже поиграл в футбол.