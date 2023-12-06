Токаев сыграл в настольный теннис со школьником в Актобе (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с рабочей поездкой в Актобе, в ходе которой посетил центр настольного тенниса, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев посетил центр настольного тенниса в Актобе. Пресс-служба Акорды в официальном Telegram-канале показала фото, на которых президент запечатлен за игрой.

Токаев в центре настольного тенниса. Фото: t.me/aqorda_resmi

Директор центра Асет Сагымбаев рассказал Токаеву о деятельности объекта, который был построен по поручению президента и полностью соответствует международным стандартам.

В ходе посещения главе государства были продемонстрированы возможности крупнейшего в западном регионе страны центра настольного тенниса. Все корты оснащены европейским оборудованием и прошли сертификацию. Здесь созданы условия для подготовки профессиональных спортсменов разного возраста и проведения соревнований международного уровня.

На сегодняшний день в центре занимаются 268 детей.

Напомним, что во время сегодняшнего визита в Актюбинскую область президент посетил спорткомплекс в селе Саржансай Мартукского района, где побеседовал с юными спортсменами. После этого глава государства заслушал отчет акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах. Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии области.

Позже президент возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву, а также поручил построить новое здание для театра в Актобе.