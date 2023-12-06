Токаев поручил построить новое здание для театра в Актобе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Актобе, возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Актюбинского областного театра драмы имени Тахауи Ахтанова.

Президент отметил, что сегодня растет интерес к искусству, и поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом.

Также в беседе с представителями общественности региона глава государства указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодежи.

"Я всегда говорю о верховенстве закона. Это очень важно, иначе мы не сможем построить успешное государство. На встречах с молодежью я всегда призываю их быть трудолюбивыми и добропорядочными. В целом, мы должны уделять пристальное внимание воспитанию молодого поколения. Развитие Казахстана – это дело народа, дело государства", – сказал президент.

В завершение встречи глава государства выразил благодарность представителям различных сфер, которые вносят весомый вклад в развитие области.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.

Рабочая поездка главы государства в регион началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района. Президент поговорил с юными спортсменами и даже поиграл в футбол.

Также Токаев заслушал отчет Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах. Кроме того, он поручил ускорить решение вопросов экологии Актюбинской области.

Позже президент возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву.