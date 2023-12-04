Токаев поставил перед главой Минобороны ряд задач по развитию территориальной обороны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра обороны Руслана Жаксылыкова и заслушал его доклад об итогах деятельности ведомства за 2023 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, в ходе встречи президент – Верховный главнокомандующий ВС РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра об итогах деятельности оборонного ведомства за 2023 год, новых подходах в боевой подготовке войск, состоянии учебной и полигонной базы.

Особое внимание было уделено вопросам исполнения государственного оборонного заказа, поступлению новых образцов авиационной техники, включая беспилотные комплексы, вооружения войск противовоздушной обороны, модернизированной бронетехники и средств связи.

Также главу государства проинформировали о проводимой работе ведомства по призыву на срочную воинскую службу, мерах, направленных на повышение статуса и денежного довольствия военнослужащих.

Президент отметил необходимость повышения потенциала казахстанского миротворческого контингента для участия в миссиях под эгидой ООН.

В завершение встречи Токаев поставил перед министром ряд задач по взаимодействию с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций, усилению военно-патриотической работы.

Напомним, пост министра обороны Жаксылыков занимает с января 2022 года. Он сменил на этой должности Мурата Бектанова, которого вскоре после увольнения задержали. В марте этого года его приговорили к 12 годам колонии за превышение должностных полномочий.

В апреле текущего года его переназначили на этот пост.

В июле Жаксылыков доложил Токаеву о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров.