Министр обороны доложил Токаеву о мерах по укреплению территориальной обороны

Касым-Жомарт Токаев и Руслан Жаксылыков. Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад руководителя оборонного ведомства Руслана Жаксылыкова об итогах деятельности за первое полугодие 2023 года, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами был проинформирован о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров.

Министр обороны доложил главе государства о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Ведется планомерная работа как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.

Президенту была представлена информация о ходе укомплектования вооружением и военной техникой частей постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства.

Отдельно доложено о миротворческой деятельности Вооруженных сил.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по оцифровке сведений о призывниках и отслуживших срочную службу гражданах. Модернизация информационных систем и их интеграция с базами данных других государственных органов позволила перевести услуги приписки, постановки на воинский учет и выдачи военных билетов в электронный формат.

Руслан Жаксылыков рассказал о принимаемых мерах по предоставлению кредитных каникул призывникам, а также льготном образовании. На сегодняшний день 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам и 1,5 тысячи отслуживших воинов – места в высших учебных заведениях.

Кроме того, за отчетный период почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.

Президентом приняты во внимание названые инициативы, в том числе касательно проведения совместно с министерством высшего образования и науки работы по выделению квот на льготное образование, предоставлению государственных образовательных грантов отслужившим срочную службу, а также продолжения их законодательного закрепления.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности Вооруженных сил.

Напомним, 5 декабря 2022 года был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, предусматривающий предоставление отсрочек платежей по банковским займам и микрокредитам заемщиков, призванных на срочную воинскую службу. В нем был разработан соответствующий алгоритм действий заинтересованных сторон по предоставлению отсрочек платежей заемщикам, призванным/проходящим срочную воинскую службу.

Ранее мы рассказывали, как получить отсрочку.

Отсрочку казахстанские призывники могут получить как по банковским займам, так и по микрокредитам. Причем отсрочить могут основной долг и вознаграждение.

Все происходит следующим образом:

Министерство обороны подает финрегулятору список “срочников” с займами;

финрегулятор направляет этот список в соответствующие кредитные организации;

кредиторы осуществляют оперативное предоставление отсрочки, а также приостановление всех форм взыскания задолженности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

При этом отсрочка платежей по банковским займам и микрокредитам предоставляется кредиторами без подписания дополнительного соглашения к договору о займе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030003-tokaev-prinyal-ministra-oborony-ruslana-zhaksylykova/