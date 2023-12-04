Аким СКО прокомментировал дело о сепаратистах в регионе

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов в СЦК рассказал, что делается для недопущения фактов сепаратизма в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Гауеза Нурмухамбетова, какова в регионе ситуация по борьбе с сепаратизмом.

"К сожалению, когда такие случаи проявляются и идет нарушение закона, по примеру случая, который произошел в Петропавловске. Конечно, эти люди наказываются, как мы видим на примере с осуждением на определенный срок. К счастью, такие случаи единичны по стране", – заявил аким.

Он напомнил, что на прошлой неделе суд вынес решение по делу о сепаратизме. Он добавил, что судебный процесс проходил открыто.

"Буквально на прошлой неделе, вы знаете, организаторам этого движения, нарушившим закон, я назову только одну фамилию, организатору этого движения, Зудерману, вынесли приговор о лишении свободы на 9 лет", – добавил аким СКО.

Он отметил, что в области вопросами предотвращения сепаратизма занимаются полицейские, а также Ассамблея народа Казахстана, этнокультурные центры.

Дело о пропаганде сепаратизма в СКО

В конце марта ДКНБ по Северо-Казахстанской области начало досудебное расследование по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".

Досудебное расследование было начато по статье "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ".

Позже Ассамблея народа Казахстана осудила провокационное заявление "Народного Совета трудящихся города Петропавловска".

Подчеркивалось, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.

В апреле Генпрокуратура сообщала, что 18 человек проходят по делу о пропаганде сепаратизма в СКО.

На прошлой неделе приговор по громкому делу о сепаратизме вынесли в Петропавловске. Четверо подсудимых получили от 7 до 9 лет лишения свободы.