Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Приговор по громкому делу о сепаратизме вынесли в СКО

Опубликовано:

Судья сидит за столом
Судья. Иллюстративное фото: Andrey Popov / Getty Images

Приговор по громкому делу о сепаратизме вынесен в Петропавловске - на скамье подсудимых были четыре человека: организатор и три активистки, утверждавшие что РК все еще находится в составе СССР.

По информации Sputnik Казахстан, четверо подсудимых получили от 7 до 9 лет лишения свободы.

Как уточнили корреспонденты издания, на скамье подсудимых оказались:

  • организатор 48-летний автослесарь Вячеслав Зудерман;
  • 40-летняя самозанятая Елена Болдырева и 52-летняя учительница Мадина Капарова, избранные на собрании секретарями и зачитавшие текст декларации;
  • 37-летняя продавец БАДов Ольга Бережнова, которая изготовила символику и удостоверения членов совета.

Остальные участники того собрания проходили по делу свидетелями со стороны обвинения.

В итоге суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 179 Уголовного кодекса (пропаганда к подрыву безопасности государства) и частью 2 статьи 180 (сепаратистская деятельность - пропаганда к нарушению целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории).

Вячеслав Зудерман получил 9 лет лишения свободы, остальные - по 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Сами подсудимые вину не признали.

Дело о пропаганде сепаратизма в СКО

30 марта 2023 года ДКНБ по Северо-Казахстанской области начало досудебное расследование по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".

Досудебное расследование было начато по статье "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ".

Позже Ассамблея народа Казахстана осудила провокационное заявление "Народного Совета трудящихся города Петропавловска".

Подчеркивалось, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.

В апреле Генпрокуратура сообщала, что 18 человек проходят по делу о пропаганде сепаратизма в СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048067-prigovor-po-gromkomu-delu-o-separatizme-vynesli-v-sko/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.