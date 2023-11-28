Приговор по громкому делу о сепаратизме вынесли в СКО

Приговор по громкому делу о сепаратизме вынесен в Петропавловске - на скамье подсудимых были четыре человека: организатор и три активистки, утверждавшие что РК все еще находится в составе СССР.

По информации Sputnik Казахстан, четверо подсудимых получили от 7 до 9 лет лишения свободы.

Как уточнили корреспонденты издания, на скамье подсудимых оказались:

организатор 48-летний автослесарь Вячеслав Зудерман;

40-летняя самозанятая Елена Болдырева и 52-летняя учительница Мадина Капарова, избранные на собрании секретарями и зачитавшие текст декларации;

37-летняя продавец БАДов Ольга Бережнова, которая изготовила символику и удостоверения членов совета.

Остальные участники того собрания проходили по делу свидетелями со стороны обвинения.

В итоге суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 179 Уголовного кодекса (пропаганда к подрыву безопасности государства) и частью 2 статьи 180 (сепаратистская деятельность - пропаганда к нарушению целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории).

Вячеслав Зудерман получил 9 лет лишения свободы, остальные - по 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Сами подсудимые вину не признали.

Дело о пропаганде сепаратизма в СКО

30 марта 2023 года ДКНБ по Северо-Казахстанской области начало досудебное расследование по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".

Досудебное расследование было начато по статье "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ".

Позже Ассамблея народа Казахстана осудила провокационное заявление "Народного Совета трудящихся города Петропавловска".

Подчеркивалось, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.

В апреле Генпрокуратура сообщала, что 18 человек проходят по делу о пропаганде сепаратизма в СКО.