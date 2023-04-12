Генпрокуратура: 18 человек проходят по делу о пропаганде сепаратизма в СКО

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Замгенпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса прокомментировал дело о пропаганде сепаратизма в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Умиралиев сообщил, что уголовное дело возбуждено Департаментом КНБ по СКО сразу же после получения данной информации органами нацбезопасности.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 180 УК – "Сепаратистская деятельность". В рамках уголовного дела проведен ряд следственных мероприятий, в том числе проведены обыски как по месту проживания, так и по месту работы всех участников данной группы. По изъятым видеоносителям, а также по тому видеосюжету, который был размещен в соцсетях, сразу же была назначена соответствующая экспертиза", – добавил он.

По его словам, экспертиза даст точную и окончательную оценку в действиях каждого выступающего из участников данной группы.

"После получения результатов данной экспертизы я смогу об этом твердо заявить, будет незамедлительно принято решение о квалификации деяния каждого из этих участников. И это нам даст избрать меру пресечения. 18 человек у нас допрашивается", – резюмировал спикер.

Добавим, что согласно статьи 180 УК РК, сепаратистская деятельность, то есть пропаганда или публичные призывы к нарушению унитарности и целостности РК, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции государства, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого содержания наказываются штрафом в размере от 1 до 5 тыс. МРП либо ограничением свободы на срок до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Действия, совершенные с целью нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции государства, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового", – говорится в УК РК.

Напомним, что по сообщению Генпрокуратуры, 30 марта 2023 года ДКНБ по Северо-Казахстанской области начало досудебное расследование по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".

Досудебное расследование было начато по статье "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ".

Позже Ассамблея народа Казахстана осудила провокационное заявление "Народного Совета трудящихся города Петропавловска".

Подчеркивалось, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.

"Расцениваем данные действия как предательство интересов страны, направленное против конституционных устоев, безопасности, единства и стабильности в нашем государстве.

Мы – единый народ, и никому не позволим посеять вражду и недоверие в казахстанском обществе!

Подобные провокации крайне безответственны и должны жестко пресекаться компетентными органами. Виновные должны быть наказаны в судебном порядке в соответствии с законодательством", – заявили представители АНК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016446-genprokuratura-18-chelovek-prohodyat-po-delu-o-propagande-separatizma-v-sko/