"Был с рабочей поездкой": Смаилов объяснил свое присутствие на похоронах Болата Назарбаева

Премьер-министр Алихан Смаилов сегодня объяснил свое присутствие на похоронах Болата Назарбаева, младшего брата экс-президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили премьер-министра прокомментировать свое присутствие на похоронах младшего брата первого президента Болата Назарбаева.

"Было начало строительства обводной железной дороги в Алматы, это важный проект для повышения транзитного потенциала страны, поэтому я был в тот день с рабочей поездкой в Алматы и счел важным выразить соболезнование первому президенту Казахстана", – заявил Алихан Смаилов.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Болата Назарбаева госпитализировали в одну из алматинских больниц. На тот момент отмечалось, что его состояние стабильное.

Но 13 ноября врачи сообщили, что Болат Назарбаев скончался. Ему было 70 лет.

Свои соболезнования Нурсултану Назарбаеву выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

При этом, по данным некоторых СМИ, Болат Назарбаев с 2015 года страдал онкологическим заболеванием – раком гортани, который был осложнен внутрибольничной пневмонией и тромбозом. Он также страдал от диабета и являлся инсулинозависимым.

На следующий день в поселке Ушконыр в Алматинской области состоялись похороны младшего брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева. На церемонии выступил сам бывший глава страны.

На похоронах Болата Назарбаева также присутствовал премьер-министр РК Алихан Смаилов