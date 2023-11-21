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30 лет независимости Казахстана

"Это безопасно": Нацбанк призвал казахстанцев не бояться цифрового тенге

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов на брифинге рассказал о преимуществах цифрового тенге и отметил, что казахстанцам не стоит бояться нового финансового инструмента, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик Шолпанкулов заявил, что уже стал владельцем платежной карточки с цифровым тенге.

"Сообщение только вчера вечером пришло, я ее еще не забрал. Я бы хотел сказать казахстанцам, что это самый безопасный инструмент для защиты собственных средств.

Не нужно бояться нового инструмента, инновационные сервисы будут развиваться и дальше. Мы надеемся, что инновации будут продвигать безналичный расчет в Казахстане. Сегодня на него приходится 83%, завтра надеемся, что показатель будет еще выше", — добавил он.

Шолпанкулов указал на то, что наличные деньги тоже будут присутствовать в обороте. Он также обратил внимание на высокую степень безопасности цифровых тенге.

"Это надежно. К примеру, если человек потеряет деньги или их у него украдут, он может всегда подойти и эти средства восстановят. Рекомендую не бояться. Хотя бы диверсификацию провести и часть средств держать в цифровом тенге на любом носителе – смартфоне или флешке", — резюмировал зампред Нацбанка.

Запуск цифрового тенге

О запуске новой формы казахстанской валюты заговорили еще два года назад. В 2022 году она тестировалась в пилотном режиме.

15 ноября, в юбилей национальной валюты, был дан старт первой фазе проекта "Цифровой тенге" в ограниченной среде и с реальными пользователями. Были презентованы карточки с цифровым тенге.

Сегодня в Нацбанке заявили, что цифровой тенге – это третья форма национальной валюты Казахстана в дополнение к наличным и безналичным. Все формы национальной валюты равноценны – один наличный тенге равен одному безналичному и одному цифровому тенге.

В организации отметили, что потребители могут пользоваться цифровыми тенге на свое усмотрение и по своему желанию – по аналогии с наличными и безналичными.

Ранее мы также рассказывали, в чем заключается особенность цифрового тенге и в чем его преимущества перед наличной формой нацвалюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046893-eto-bezopasno-natsbank-prizval-kazahstantsev-ne-boyatsya-tsifrovogo-tenge/

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