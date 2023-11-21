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"Выбор за гражданином": Нацбанк о цифровом тенге

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Оплата с помощью NFC
NFC. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

На брифинге в Нацбанке глава Национальной платежной корпорации, говоря о введении цифрового тенге, отметил, что казахстанцы будут сами выбирать, какой формой нацвалюты пользоваться, передает NUR.KZ.

"Цифровой тенге это третья форма национальной валюты Казахстана в дополнение к наличным и безналичным. Все формы национальной валюты равноценны один наличный тенге равен одному безналичному и одному цифровому тенге.

Потребители могут пользоваться цифровыми тенге на свое усмотрение и по своему желанию по аналогии с наличными и безналичными. Граждане могут самостоятельно выбирать, какую форму тенге использовать: наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за гражданином", заявил глава корпорации Нацбанка Бинур Жаленов.

Он добавил, что открывать счета, расплачиваться, переводить и делать иные операции с цифровым тенге потребители смогут через существующую инфраструктуру – мобильные приложения, банковские карты, NFC, QR и т.д. Использовать цифровой тенге можно как онлайн, так и без доступа к интернету.

"К примеру, с телефона на телефон (можно перевести – прим.авт.), почти во всех смартфонах есть NFC модуль и алгоритмы криптошифрования, которые позволяют безопасно передать информацию с одного устройства на другое. К примеру, я сохранил несколько тысяч тенге на свое устройство, поехал в отдаленный регион, где нет интернета. У другого человек тоже есть смартфон и через прикосновение своего смартфона с его смартфоном может произойти передача цифровых тенге.

Кроме смартфона может использоваться форм-фактор карты к примеру, в Китае в проекте цифровой юань используются биометрические карты", пояснил спикер.

Также, по словам глава корпорации НБ, можно маркировать бюджетные цифровые тенге для расходов на конкретные цели, после расходования маркировка будет исчезать – это повысит прозрачность госраходования.

Цифровой тенге

О запуске новой формы казахстанской валюты заговорили еще два года назад. А в 2022 году она тестировалась в пилотном режиме, а сегодня, 15 ноября, был дан старт первой фазе проекта "Цифровой тенге" в ограниченной среде и с реальными пользователями.

15 ноября 2023 года состоялся запуск цифрового тенге в Казахстане.

В тот же день была проведена первая в стране транзакция с использованием цифрового тенге.

Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года путем увеличения участников проекта, сценариев его использования и масштабирования сервисов.

Цифровая форма казахстанской валюты будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами и никак не будет отличаться по стоимости. При этом владельцы цифрового тенге смогут свободно проводить конвертацию своих средств в любую из доступных форм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2046877-kakuyu-formu-tenge-ispolzovat-vybor-za-grazhdaninom-natsbank-o-tsifrovom-tenge/

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