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30 лет независимости Казахстана

Чем цифровой тенге лучше обычного, рассказали эксперты

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технология блокчейн. мужчина кликает на экран
Технология блокчейн. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цифровой тенге – еще одна форма национальной валюты Казахстана. Его главная особенность – мгновенные переводы и расчеты. Какие еще преимущества у него есть, узнали журналисты NUR.KZ.

Первая фаза проекта "Цифровой тенге" в Казахстане была запущена 15 ноября. Важно понимать, что хоть новый тенге и использует технологию блокчейн, он не является криптовалютой – это еще одна форма национальной валюты, которая будет использоваться банками и рядовыми казахстанцами наравне с наличными и безналичными деньгами.

На текущий момент деньги в Казахстане выпускают в бумажном варианте. После запуска "Цифрового тенге" часть средств будут эмитировать в "цифре", что дает больше возможностей проведения безналичных платежей. Естественно, по стоимости такая валюта не будет отличаться от традиционных видов тенге.

Как рассказывает медиа-портал The Tenge, главное преимущество цифрового тенге – практически моментальная скорость обработки платежей и доставки средств. При расчетах с ним не будет никаких ожиданий и обработки операций.

Причем все расчеты будут проходить напрямую на базе инфраструктуры Национального банка Казахстана и банков второго уровня, минуя прочих посредников.

"Подобные мгновенные оплаты и даже снятие средств с банкоматов возможны как внутри Казахстана, так и вне его, при условии наличия всех соглашений между центральными банками и платежными операторами взаимодействующих стран", – рассказывает The Tenge.

Монета тенге стоит ребром на столе
Монета тенге. Иллюстративное фото: freedarst/Getty Images

При этом владельцы "цифры" не будут сталкиваться со сложностями при переводе денег в другую форму, например в наличные – просто при снятии денег казахстанцы получат обычные тенге. Другими словами, цифровой тенге можно свободно конвертировать в наличные или привязанные к ним безналичные деньги.

Впрочем, только мгновенностью переводов преимущества цифрового тенге не заканчиваются. Благодаря блокчейн-технологии можно добиться высокой прозрачности при различных социальных и бюджетных платежах. А скорость операций позволит сократить время доставки бюджетных средств до адресата, а также оптимизировать заявки на их получение.

По сути, это эффективный инструмент для борьбы с коррупцией и излишней бюрократией в Казахстане. Однако это не значит, что государство при помощи цифрового тенге усилит контроль за финансовыми операциями граждан.

Контроль и отслеживание аналогично происходит в рамках стандартов комплаенса банковских платежей и переводов. На стороне Нацбанка нет отслеживания и ведения базы данных пользователей цифрового тенге.

Таким образом, несмотря на то, что пока цифровой тенге не вышел в массы, его развитие позволит улучшить банковскую системы Казахстана, упростить и ускорить проведение множества операций.

При этом обычным владельцам банковских счетов не нужно будет привыкать к новым способам оплаты, потому что они никак не изменятся. Кроме того, что для хранения цифровой валюты нужно будет открыть отдельную банковскую карту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2046302-chem-tsifrovoy-tenge-luchshe-obychnogo-rasskazali-eksperty/

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