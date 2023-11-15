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30 лет независимости Казахстана

"Только слабый может поднять руку на женщину": глава Минобороны о бытовом насилии

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Руслан Жаксылыков
Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков сегодня в кулуарах мажилиса выразил мнение, почему некоторые мужчины поднимают руку на женщин, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты указали на вопиющие факты бытового насилия в Казахстане. Они поинтересовались у главы Минобороны Руслана Жаксылыкова, как нужно воспитывать мальчиков, чтобы они в будущем не поднимали руки на женщин.

"Начнем с того, что основа воспитания дается в семье – как родители относятся к своим детям, так и впоследствии дети будут относиться к окружающим. Вообще, не к чести любого мужчины поднимать руку на женщин. Только слабый может поднять руку на женщину. Мужчина – это в первую очередь защитник, как своего государства, так и своей семьи", – заявил в ответ министр обороны.

Во время сегодняшней встречи с журналистами Руслан Жаксылыков заявил, что готов отдать сына в армию, и когда такое время настанет, министр пообещал лично отвести его служить.

Тем временем президент Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов. Глава государства уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

Кроме того, Токаев поручил руководству МВД держать дело экс-министра Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, на особом контроле.

Вчера в МВД напомнили, что в этом году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших.

Примирение сторон возможно лишь раз, в суде. Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045832-tolko-slabyy-mozhet-podnyat-ruku-na-zhenschinu-glava-minoborony-o-bytovom-nasilii/

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