Конфликт сына Турлыханова с девушкой прокомментировали в полиции Алматы

Полицейский. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали конфликт сына Даулета Турлыханова с девушкой. В ведомстве корреспонденту NUR.KZ рассказали, что заявлений от сторон не поступало.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что заявления по данному факту в органы внутренних дел не поступало. Тем не менее, участники события установлены. От заявлений в полицию они отказались, сообщив, что инцидент был исчерпан в тот же день и претензий ни к кому не имеется", - рассказали в полиции.

Отметим, что сегодня журналисты попросили депутата Даулета Турлыханова прокомментировать сообщения об избиении женщины его средним сыном. В своем коротком комментарии депутат добавил, что слышит эту новость впервые от журналистов и ему "неприятно".

Однако позже депутат разместил на своей странице в соцсетях видеоролик, на котором запечатлен конфликт, и высказался о ситуации, назвав ее информационной атакой.

Напомним, в феврале младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Димитриевич рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В июле сообщалось, что сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части. На следующий день стало известно, что его нашли.

Позже постановлением суда сын Турлыханова был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035541-konflikt-syna-turlyhanova-s-devushkoy-prokommentirovali-v-politsii-almaty/