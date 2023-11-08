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Потратили миллиарды, но президенты не приедут: о форуме в Костанае высказались в МНЭ

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Панорама Костаная
Панорама Костаная. Бронзовые скульптуры: gov.kz

В кулуарах мажилиса главу МНЭ спросили, зачем в Костанае потратили миллиарды тенге на подготовку к форуму с президентами Казахстана и России, если они туда не приедут, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не знаю, я этим форумом не занимался, но смотрите – любая инфраструктура, которая в городе остается, она останется для граждан. Она же не останется для президентов той или иной страны. Вот и будут пользоваться", – заявил министр нацэкономики Алибек Куантыров.

Журналисты уточнили, что построенная инфраструктура – это просто красивый визит-центр.

"Не соглашусь. Насчет центра не знаю… наверное, центр построен, чтобы там проводить мероприятия. Во-вторых, мероприятие состоится в Костанае, приедут предприниматели приграничных регионов России, наши предприниматели, госорганы. Потом – любой объект, в том числе визит-центр, нужен для развития самого региона.

Например, сейчас вопрос стоит об открытии четырех-, пятизвездочных отелей, которых нет, к сожалению, в большинстве областных центров. У нас есть в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Мангистау (отели – прим. ред.) мирового уровня. Отели пятизвездочные – это якорные объекты, которые привлекают инвесторов международного уровня. Я был в Уральске – там единственная гостиница", – заявил Куантыров.

Журналисты добавили, что пока в Костанае строят визит-центры, у детей в городе нет нормальных детских площадок.

"Это вопрос уже к акимату. Я говорю о вопросе, который вы задали по объектам – эти объекты останутся: это же не текущие расходы – это инфраструктура, которую можно использовать для повышения инвестиционного потенциала, потому что Костанаю нужны инвестиции, в том числе внешние", – добавил министр.

Напомним, завтра в Казахстан с официальным визитом приедет президент России Владимир Путин.

Помимо переговоров Путин и Токаев примут участие в работе XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае, однако сделают они это по видеоконференцсвязи, о чем ранее сообщили в Акорде.

Добавим, что в преддверии визита российского президента Путин и Токаев дали интервью.

Глава Казахстана в интервью российскому изданию рассказал об отношениях со своим российским коллегой, высказался о строительстве АЭС в Казахстане, а также назвал условия установления мирных отношений между разными враждующими странами.

Президент РФ, в свою очередь, дал интервью казахстанской газете и рассказал о личных отношениях с Токаевым, развитии взаимоотношений между Казахстаном и Россией, а также выразил готовность помочь Казахстану со строительством АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044684-milliardy-tenge-na-forum-v-kostanae-kuda-ne-priedut-prezidenty-kazahstana-i-rossii-otvet-kuantyrova/

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