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Два новых ведомства создадут в Казахстане

Опубликовано:

Река
Река. Иллюстративное фото: pexels.com

При Министерстве водных ресурсов и ирригации будут созданы два новых управления для сотрудничества с другими странами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в министерстве, одно управление будет заниматься вопросами взаимоотношений со странами Центральной Азии, другое – сосредоточится на взаимодействии с Китаем и Россией.

"80% поливных земель находятся в южных регионах Казахстана. Поэтому сотрудничество со странами Центральной Азии нужно вывести на новый уровень. Подобное разделение функций поможет укрепить взаимоотношения с нашими иностранными партнерами и сконцентрироваться на решении конкретных задач", – заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ему передадут функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Главой нового ведомства был назначен Нуржан Нуржигитов – экс-аким Жамбылской области, в которой наблюдалась нехватка воды.

Позже Ерболата Ибрайханова назначили вице-министром водных ресурсов и ирригации. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства.

Болат Бекнияз назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК.

На прошлой неделе экс-председателя Комитета по водным ресурсам Минэкологии Нурлана Алдамжарова назначили еще одним вице-министром водных ресурсов и ирригации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044260-vedomstvo-dlya-sotrudnichestva-s-kitaem-i-rossiey-sozdadut-pri-ministerstve-vodnyh-resursov/

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