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Ерболат Ибрайханов стал вице-министром водных ресурсов и ирригации

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Ерболат Ибрайханов
Ерболат Ибрайханов. Фото: t.me/KZgovernment

Ерболата Ибрайханова назначили вице-министром водных ресурсов и ирригации. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства РК Ибрайханов Ерболат Максутханович назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Напомним, в начале сентября в Казахстане были образованы пять новых министерств. Так, Министерству водных ресурсов и ирригации передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Ерболат Максутханович родился 2 января 1981 года в Кызылординской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова по специальности "Экономика и Финансы", Государственный Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави – "Юриспруденция", а также University of Nottingham по программе "Болашак".

Трудовой путь начал в 2003 году.

С 2004 по 2011 год – ведущий специалист Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, замдиректора департамента расследований Агентства РК по защите конкуренции.

С 2011 по 2012 год – руководитель межрегиональных инспекции по Костанайской и Северо-Казахстанской областям, глава межрегиональных инспекции по Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанским областям Агентства РК по защите конкуренции.

С 2012 по 2014 год – руководитель Антимонопольной инспекции по Карагандинской области Агентства РК по защите конкуренции.

С 2016 по 2017 год – глава управления жилья и жилищной инспекции по Алматы.

С 2018 по 2019 год – глава департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ по Туркестанской области.

С 2019 по 2022 год – зампредседателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

С 2022 года занимал пост замакима Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2040592-erbolat-ibrayhanov-stal-vitse-ministrom-vodnyh-resursov-i-irrigatsii/

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