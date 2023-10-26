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Назначен первый вице-министр водных ресурсов и ирригации

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Болат Бекнияз
Болат Бекнияз. Фото: пресс-служба правительства РК

Бекнияз Болат Кабыкенулы назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Болат Бекнияз родился в 1962 году в Акмолинской области.

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Академию государственной службы при президенте РК, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Таразский государственный университет им. М. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1984 году инженером Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

С 1986 по 1999 год - младший научный сотрудник, научный сотрудник Ордена Трудового Красного Знамени Института им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

В 1999 году был главным специалистом Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 1999 по 2002 год трудился заведующим сектором, начальником сектора, начальником отдела, начальником управления в структурах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 2002 по 2010 год - начальник управления, заместитель директора, директор департамента в структурах Министерства окружающей среды РК.

С 2010 по 2012 год - заместитель директора по науке АО НПО "Евразийский центр воды".

В 2013 году исполнял обязанности инспектора Секретариата Совета безопасности РК; был внештатным советником министра охраны окружающей среды РК по водным вопросам; директором Департамента государственного регулирования охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды РК.

С 2013-2014 год - заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2016 годы - заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С 2016 года по настоящее время занимал должность директора Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК.

Напомним, что в Казахстане в сентябре было создано 5 новых министерств. Министерство водных ресурсов и ирригации было сформировано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов.

Новому ведомству передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения. Главой был назначен Нуржан Нуржигитов - экс-аким Жамбылской области, в которой наблюдалась нехватка воды.

Несмотря на то, что ведомство существует всего пару месяцев, оно уже столкнулось с критикой - пользователи соцсетей возмутило то, что на должность главы ведомства назначили экс-акима региона, больше всего испытывавшего нехватку воды. Нуржигитов ответил на критику и объяснил, почему так получилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2042547-naznachen-pervyy-vitse-ministr-vodnyh-resursov-i-irrigatsii/

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