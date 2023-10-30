Назначен еще один вице-министр водных ресурсов и ирригации

Экс-председателя Комитета по водным ресурсам Минэкологии Нурлана Алдамжарова назначили вице-министром водных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации", – говорится в сообщении.

Согласно информации на официальном сайте премьер-министра РК, Нурлан Алдамжаров родился в 1975 году.

Он окончил Ташкентский институт инженерной ирригации и механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности мастера, монтажника 4 разряда механической специализированной колонны №5 треста "Ташоблмелиоводстрой".

С 2002 по 2008 год работал на различных должностях на коммунальных предприятиях Ташкента и Шымкента.

С 2008 по 2012 год – исполняющий обязанности ведущего специалиста, ведущий специалист, главный специалист отдела охраны и регулирования водных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО.

С 2012 по 2014 год – главный специалист отдела водоснабжения, руководитель отдела водоснабжения, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЮКО.

В 2015 году назначен на должность руководителя управления ЖКХ и пассажирского транспорта ЮКО.

С 2015 по 2016 год – заместитель директора департамента организационно-контрольной работы, руководитель службы партийного контроля центрального аппарата партии "Нұр Отан".

В 2016 году был ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

С 2016 по 2018 год – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

С 2018 по 2020 год – руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области.

С 2020 по 2023 год – председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Напомним, в начале сентября в Казахстане были образованы пять новых министерств. Так, Министерству водных ресурсов и ирригации передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Главой нового ведомства был назначен Нуржан Нуржигитов – экс-аким Жамбылской области, в которой наблюдалась нехватка воды.

Позже Ерболата Ибрайханова назначили вице-министром водных ресурсов и ирригации. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства

Болат Бекнияз назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК.