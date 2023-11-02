"Старослужащие заставляют молодых": срочникам в Казахстане могут запретить брать кредит

Депутат мажилиса Ерлан Стамбеков в кулуарах в Минюсте рассказал, что срочникам в Казахстане хотят запретить брать кредиты на время службы, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен Ерлан Стамбеков сегодня представил на заседании МВК проект закона "О внесении дополнений в КоАП по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков" с сопутствующими поправками.

Позже в кулуарах в Минюсте он озвучил главную новеллу документа.

"Что касается военнослужащих: речь идет в первую очередь о введении моратория (по получению кредита – прим. ред.) на период несения службы. Мы говорим о срочниках.

И второе, и это тоже новелла – мы хотим ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы, потому что, как оказалось, есть огромная статистика, когда в армии при внеуставных взаимоотношениях старослужащие солдаты заставляют молодых брать кредиты, и таким образом откупаться или еще что-то. Одним словом – такая практика имеет место и мы должны поставить этому заслон", – заявил депутат.

По его словам, армия вполне обеспечивает военнослужащих всем необходимым, особенно срочников, и поэтому кредиты брать, наверное, нет необходимости.

Напомним, 14 марта президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В мае в АРРФР высказались о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб. Олжас Кизатов отметил, что регулирование выдачи займов на свадьбы и тои является вмешательством во внутреннюю деятельность банка – они не могут запрещать выдавать какие-то виды кредитов.

В октябре депутаты мажилиса предложили запретить выдачу кредитов молодежи и должникам с просрочкой.

Тем временем в крупных городах Казахстана открываются офисы, в которых жителям страны будут помогать решать проблемы с просроченными займами. О том, как будет организована их работа, можно прочитать здесь.

Недавно спикер мажилиса Ерлан Кошанов, комментируя проблему закредитованности казахстанцев, заявил, что банки и финансовые институты должны понять свою ответственность.